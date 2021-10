Priyanka Gandhi ने जनता को बताईं कांग्रेस की 7 ‘प्रतिज्ञाएं’, महिलाओं के लिए अलग घोषणापत्र होगा जारी

यूपी विधानसभा चुनाव (UP assembly elections) से पहले कांग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी (Congress General Secretary and UP in-charge Priyanka Gandhi) ने शनिवार को 7 बड़े ऐलान किए हैं। प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने बाराबंकी (Barabanki) में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद वादा किया कि यूपी में सरकार आने के बाद कांग्रेस किसानों का कर्ज माफ करेगी।