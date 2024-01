‘एक थी कांग्रेस’ बयान से आग बबूला सिद्धू ने AAP को सुनाई खरी-खरी, बोले- थोथा चणा बाजे घणा सीएम न करें इतना अहंकार

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (Punjab Chief Minister Bhagwant Singh Mann) का कांग्रेस पर दिया विवादित बयान देना भारी पड़ता नजर आ रहा है। इस बयान के बाद से पंजाब का सियासी माहौल थोड़ा गर्म हो गया है। पहले कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग (Congress President Raja Vading) तो अब दिग्गज नेता नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने सूबे में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) को खरी-खरी सुनाई है। बता दें कि पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वह कहते नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह (Chief Minister Bhagwant Man Singh) कहते हैं कि ‘एक थी कांग्रेस’, लेकिन वह अपनी पार्टी की ओर नहीं देख रहे। जिन्होंने पिछले चुनाव में आधा फीसदी मत भी हासिल नहीं किया।

उन्होंने पंजाबी में कहा कि ‘थोथा चणा बाजे घणा’, मुख्यमंत्री को इतना अहंकार नहीं करना चाहिए। घमंड करने वाले इस धरती पर नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री को घेरते हुए सिद्धू बोले कि पांच राज्यों में हुए चुनाव पर आम आदमी पार्टी (AAP) को आधा परसेंट भी बहुमत नहीं मिला।

Betrayal of Punjab’s faith by the masquerading “ khas admi Party “ pic.twitter.com/YdFfg3PBsa

— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) January 3, 2024