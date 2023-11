इंडियन नेवी के 8 पूर्व अफसरों को मौत की सजा पर भारत की अपील स्वीकार, कतर की कोर्ट जल्द करेगी सुनवाई

8 former Indian Navy officers in Qatar: कतर (Qatar) की एक कोर्ट (Court of Qatar) ने पिछले महीने इंडियन नेवी के आठ पूर्व अधिकारियों (8 former Indian Navy officers) को मौत की सजा (Death Penalty) सुनाई थी। जिसको लेकर भारत सरकार (Indian government) द्वारा दायर अपील को गुरुवार को कतर की कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने कहा कि वे अपील का अध्ययन कर रहे हैं और अगली सुनवाई जल्द ही होने की उम्मीद है।