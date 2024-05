Rae Bareli Lok Sabha Seat : भावुक सोनिया गांधी,बोलीं- अपना बेटा सौंप रही हूं, राहुल आपको नहीं करेंगे निराश

रायबरेली। रायबरेली लोकसभा सीट (Rae Bareli Lok Sabha Seat) पर अखिलेश-राहुल की संयुक्त रैली में शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र में सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) भी शामिल हुईं। भावुक सोनिया गांधी (Emotional Sonia Gandhi) ने बहुत संक्षिप्त भाषण देते हुए रायबरेली वालों के प्रति आभार जताया। कहा कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूं। बीस साल तक जिस तरह से आपने मुझे प्यार दिया है उसी तरह राहुल को भी दें। राहुल आपको निराश नहीं करेंगे।

सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने इस दौरान अपनी और इंदिरा गांधी से जुड़ी रायबरेली की यादें भी साझा की। उन्होंने कहा कि यह रिश्ता गंगा की तरह पवित्र है। सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) पिछले बीस साल से रायबरेली सीट का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इस बार राहुल गांधी (Rahul Gandhi) रायबरेली से उतरे हैं। हालांकि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) वायनाड से भी दोबारा मैदान में हैं। रायबरेली में 20 मई को वोटिंग है। कल चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है।

सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) जिस समय मंच पर पहुंचीं अखिलेश यादव भाषण दे चुके थे। राहुल का भाषण चल रहा था। प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) खुद नीचे गईं और सोनिया को सहारा देकर मंच तक लाईं। सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने सबसे पहले रायबरेली का आभार जताया। इसके बाद कहा कि बीस साल तक एक सांसद के रूप में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। रायबरेली मेरा परिवार है। इस दौरान अमेठी को भी याद किया और कहा कि अमेठी मेरा घर है।

LIVE: Joint public rally by Smt. Sonia Gandhi ji, Shri @RahulGandhi, Smt. @priyankagandhi and Shri @yadavakhilesh in Raebareli, UP. https://t.co/Vione4ay50

