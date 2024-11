मैं नौकरियों, व्यापार, नवाचार और प्रतिस्पर्धा का समर्थक हूं, मैं सिर्फ विरोधी हूं एकाधिकार का : राहुल गांधी

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने गुरुवार को कहा कि वह व्यापार विरोधी नहीं हैं, जैसा कि भाजपा कह रही है, बल्कि वह एकाधिकार और अल्पाधिकार बनाने के विरोधी हैं। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि मैंने अपना करियर एक प्रबंधन सलाहकार के रूप में शुरू किया और मैं समझता हूं कि किसी व्यवसाय को सफल बनाने के लिए किस तरह की चीजों की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं बस दोहराना चाहता हूं, मैं व्यापार विरोधी नहीं हूं, मैं एकाधिकार विरोधी हूं। वीडियो के साथ अपने पोस्ट में गांधी ने कहा कि मैं नौकरियों का समर्थक हूं, व्यापार का समर्थक हूं, नवाचार का समर्थक हूं, प्रतिस्पर्धा का समर्थक हूं। मैं एकाधिकार का विरोधी हूं। राहुल गांधी आगे लिखते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था तभी फलेगी-फूलेगी जब सभी व्यवसायों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष स्थान होगा।

Our economy will thrive when there is free and fair space for all businesses. pic.twitter.com/hySqQKpRdJ

समाचार पत्र में लेख लिखने के बाद राहुल गांधी ने की टिप्पणी

लेख पर मचे बवाल के बाद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने नया दावा किया है। उन्होंने कहा कि कई व्यवसायी उन्हें बता रहे हैं कि एक मंत्री उन्हें फोन करके पीएम मोदी और सरकार के बारे में अच्छी बातें बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

After my article, many play-fair businesses are telling me that a senior Minister has been calling and forcing them to say good things on social media about PM Modi and the govt's programs.

Proves my point exactly!

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 7, 2024