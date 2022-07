राहुल गांधी का पीएम मोदी पर ​हमला, कहा-आज रूपए की कीमत तेज़ी से गिरती देखकर आप ‘मौन’ हैं

नई दिल्ली। रुपये के मूल्य में हो रही लगातार हो रही गिरावट को लेकर विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने भी इसको लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि, उस वक़्त आप जितना शोर मचाते थे, आज रूपए की कीमत तेज़ी से गिरती देखकर उतने ही ‘मौन’ हैं।

दरअसल, यूपीए सरकार में ​रुपये ​के ​मूल्य में गिरावट के दौरान भाजपा नेताओं के द्वारा जमकर हमले बोले जाते थे। उस दौरान के तत्कालीन सीएम मोदी भी जमकर निशाना साधते थे। उनकी इस वीडियो को शेयर कर कांग्रेस नेता खूब हमले बोलते हैं।

इस बीच राहुल गांधी(Rahul Gandhi) ने ट्वीट कर लिखा है कि, ‘देश निराशा की गर्त में डूबा है। ये आपके ही शब्द हैं ना, प्रधानमंत्री जी? उस वक़्त आप जितना शोर मचाते थे, आज रूपए की कीमत तेज़ी से गिरती देखकर उतने ही ‘मौन’ हैं।’

Misled. Betrayed. Cheated.

Prime Minister, can India's unemployed youth use these ‘unparliamentary’ words for your lies? pic.twitter.com/dsmlupUoBk

