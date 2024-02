राहुल गांधी का अमित शाह पर बड़ा अटैक, बोले- उनके बेटे को बैट पकड़ना नहीं आता और  वह चला रहा है हिंदुस्तान का क्रिकेट 

अमेठी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा (Bharat Jodo Nyay Yatra) का सोमवार को 37वें दिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि आज देश के युवा मोबाइल फोन पर घंटों वीडियो देखते रहते हैं, एक दूसरे को वीडियो भेजते रहते हैं, लेकिन अडानी-अंबानी के बेटे मोबाइल में वीडियो नहीं देखते, वो अपने पैसे गिनते हैं। उसी तरह अमित शाह (Amit Shah) का बेटा जिसे बैट पकड़ना नहीं आता, आज हिंदुस्तान के क्रिकेट को चला रहा है। ये इस देश की सच्चाई है।

