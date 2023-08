Rajinikanth met Raja Bhaiya: सुपर स्टार रजनीकांत ने राजा भैया से की मुलाकात

सुपर स्टार रजनीकांत ने सोमवार को जनसत्ता दल के अध्यक्ष और कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से उनके लखनऊ स्थित आवास रामायण में मुलाकात की। इस दौरान राजा भैया और रजनीकांत ने काफी देर बात की।

राजा भैया ने एक्टर रजनीकांत के साथ इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया में शेयर की है। तस्वीर में उनके हाथ में एक थाली नजर आ रही है जिसमें लाल कपड़ा बिछा हुआ है और साथ में ही एक कलश रखा हुआ है।

रामायण में थलाइवा रजनीकांत का स्वागत करने का सौभाग्य मिला….

जिसमें गंगाजल व बाबा विश्वनाथ की विभूति नजर आ रही है। राजा भैया ने यह भेंट रजनीकांत को दिया। राजा भैया ने इस तस्वीर को ट्वीटर हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा है कि रामायण में थलाइवा रजनीकांत का स्वागत करने का सौभाग्य मिला।

वे देश के सबसे बड़े महानायक है लेकिन केवल फिल्म जगत में ही नहीं अध्यात्म और भक्ति केक्षेत्र में भी वे उन्नत अवस्था में है। उन्हें बाबा विश्वनाथ की विभूति, दिनकर जी की रश्मिरथी और गोमुख का गंगाजल सादर भेंट किया।

Its was a real honor and our privilege to host the Superstar of Indian Cinema @rajinikanth , who apart from being among the most versatile actor, is also a very noble and pious soul.

Looking forward to watch his latest movie #Jailer pic.twitter.com/s3OfrjuPfm

— Raja Bhaiya (@Raghuraj_Bhadri) August 21, 2023