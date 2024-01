Rajnath Singh met Rishi Sunak : राजनाथ सिंह ने लंदन में की ऋषि सुनक से मुलाकात , कई मुद्दों पर की चर्चा

Rajnath Singh met Rishi Sunak : भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीन दिन के ब्रिटेन दौरे पर हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात कर कई मुद्दों पर चर्चा की। सुनक के अलावा, रक्षा मंत्री ने विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (एफसीडीओ) में ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड कैमरन से भी मुलाकात की। दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। अधिकारियों के मुताबिक, बातचीत में रक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही, जारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) वार्ता की प्रगति पर भी चर्चा हुई।

ऋषि सुनक और डेविड कैमरन से मुलाकात के बाद राजनाथ सिंह ने ब्रिटेन के रक्षा सचिव ग्रांट शॉप्स के साथ एक बैठक की सह अध्यक्षता की। सम्मेलन में यूके रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और यूके-इंडिया बिजनेस काउंसिल, रक्षा उद्योह के कई सीईओ और भारतीय उद्योग परिसंघ के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

Had a very warm meeting with the UK Prime Minister, Shri @rishisunak in London. I had the opportunity to discuss a wide range of issues with him.

We discussed issues pertaining to defence, economic cooperation and how 🇮🇳 and 🇬🇧 could work together for strengthening a peaceful… pic.twitter.com/1yk2RWJpbn

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) January 11, 2024