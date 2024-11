पुलिस से बचकर भागे Ram Gopal Varma, आंध्र प्रदेश के सीएम पर आपत्तिजनक कमेंट करना पड़ा भारी

मुंबई : बॉलीवुड के जाने माने फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma) इंडस्ट्री के उन लोगों में से एक हैं जो कि बड़ी ही बेबाकी से अपने मन की बात लोगों के सामने रखते हैं. राम गोपाल वर्मा कई बार बयान देकर विवादों में फंस चुके हैं. बीते दिन ही राम गोपाल वर्मा ने आंध्र प्रदेश के सीएम एन. चंद्रबाबू नायडू (CM N. Chandrababu Naidu) पर आपत्तिजनक कमेंट करके सनसनी मचा दी थी. बीते दिन से ही राम गोपाल वर्मा सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं.

इसी बीच राम गोपाल वर्मा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. खबर है कि पुलिस ने राम गोपाल वर्मा को गिरफ्तार करने की तैयारी कर ली है. कुछ समय पहले ही पुलिस वॉरंट के साथ राम गोपाल वर्मा के घर पहुंची थी. पुलिस के आने से पहले राम गोपाल वर्मा अपना घर छोड़कर भाग निकले.

बताया जा रहा है कि पुलिस से बचने के लिए राम गोपाल वर्मा ने अपना फोन तक बंद कर लिया है. इतना ही नहीं राम गोपाल वर्मा ने छिपने के लिए अपने एक दोस्त की मदद ली है जो कि टॉलीवुड का एक बड़ा सुपरस्टार है. राम गोपाल वर्मा इस समय अपने इसी दोस्त के फॉर्महाउस पर छिपे हुए हैं. गायब होते ही राम गोपाल वर्मा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है. इस वीडियो में राम गोपाल वर्मा ने अपनी सफाई पेश की है.

#RamGopalVarma clarifies about the charges on him for which #AndhraPradesh police are waiting to interrogate him!@RGVzoomin breaks down the case details, questioning the urgency of the matter!#ChandrababuNaidu #PawanKalyan #NaraLokesh #RGV #Tollywood #Hyderabad #RevanthReddy https://t.co/Z9HaeV375m

