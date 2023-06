आदिपुरुष देख भड़के रामायण के लक्ष्मण, कहा- बहुत शर्मनाक है

Laxman of Ramayana got angry after seeing Adipurush: ‘आदिपुरुष’ की रिलीज के बाद ऐसा लग रहा है जैसे प्रशंसकों का दिल टूट गया। प्रभास और कृति सेनन स्टारर फिल्म को नकारात्मक रिव्यूज बहुत प्राप्त हुए हैं। फिल्म के ऐसे कई डायलॉग हैं जिन पर दर्शकों ने गुस्सा जताया है।

ट्विटर पर फिल्म के डायलॉग के स्क्रीनशॉट वायरल हो गए हैं। फिल्म के डायलॉग लेखक मनोज मुंतशिर को आकर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि दर्शकों को सरलता से समझ में आ जाए इसलिए इस प्रकार के डायलॉग रखे गए हैं। इस बीच अब रामानंद सागर द्वारा डायरेक्टेड ‘रामायण’ में लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले सुनील लहरी की प्रतिक्रिया आई है।

कहते हैं फिल्म आदि पुरुष रामायण को ध्यान में रख कर बनाई गई है अगर यह सच है तो इस तरह की भाषा का प्रयोग बहुत शर्मनाक बात है… pic.twitter.com/mVNt9Z2diI — Sunil lahri (@LahriSunil) June 17, 2023

सुनील ने एक पोस्टर साझा किया जिस पर फिल्म के कई डायलॉग लिखे हैं। इनमें हनुमान का बोला हुआ डायलॉग- ‘कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरी बाप की’ लिखा है। इसके अतिरिक्त रावण के भी डायलॉग हैं। सुनील लहरी ने कहा कि इस प्रकार की भाषा शर्मनाक है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘कहते हैं फिल्म आदिपुरुष रामाायण को ध्यान में रखकर बनाई गई है। यदि यह सच है तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग बहुत शर्मनाक है।’

वही एक शख्स ने कमेंट किया, ‘सही बात है, कतई बेशर्म हो गया है बॉलीवुड और इन लोगों ने धर्म और आस्था को मजाक बनाकर रख दिया है। जय सियाराम।’ एक शख्स ने लिखा- ‘रामानंद सागर जैसा ना कभी बनेगा ना कभी बना है।’ एक अन्य ने कहा, ‘हमें तो आपकी ही रामानंद सागर जी की रामायण अच्छी लगती है।’