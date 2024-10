लाल किला मैदान में रावण दहन,पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चलाया तीर, धू-धू जल उठा रावण

नई दिल्ली। दिल्ली में चल रही राम लीला में पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) लाल किला मैदान (Red Fort Ground) पहुंचकर सबसे पहले राम-लक्ष्मण को तिलक लगाया। इसके बाद रामलीला देखी। लाल किले पर चल रही रामलीला में रावण दहन से ठीक पहले पीएम मोदी और राष्ट्रपति ने धनुष से तीर चालाया, इसके बाद रावण धू-धू कर जल उठा।

#LIVE | 'Ravan Dahan' performed at Madhav Das Park, Red Fort in the presence of President Droupadi Murmu and PM @narendramodi

