‘अगर 20 करोड़ रुपये नहीं दिए तो तुम्हें मार देंगे, हमारे पास सबसे अच्छे शूटर हैं,’ मुकेश अंबानी को मिली धमकी

Mukesh Ambani Death Threats: रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) के मालिक मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) को जान से मारने की धमकी मिली है। उन्हें 27 अक्टूबर को एक धमकी भरा ईमेल भेजा गया। जिसमें उनसे 20 करोड़ रुपये की मांग भी की गई है और ऐसा न करने पर उनकी हत्या करने की धमकी दी गयी है। इस मामले में मुंबई के गामदेवी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुकेश अंबानी को 27 अक्टूबर को भेजे गए ई-मेल में लिखा था ‘IF you don’t give us 20 crore rupees, we will kill you, we have the best shooters in india.’ यानी अगर तुमने हमें 20 करोड़ रुपये नहीं दिए तो हम तुम्हें मार देंगे, हमारे पास भारत के सबसे अच्छे निशानेबाज हैं।’ इस मामले में मुकेश अंबानी के सिक्योरिटी इंचार्ज की शिकायत के आधार पर गामदेवी पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ IPC की धारा 387 और 506 (2) के तहत FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा है कि धमकी 27 अक्टूबर को शादाब खान नाम के व्यक्ति ने भेजी थी।

बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) ने 29 सितंबर को रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी बढ़ाई थी। मंत्रालय ने उन्हें Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दी है। सिक्योरिटी पर आने वाले खर्च का भुगतान उद्योगपति खुद करते हैं। इससे पहले उन्हें Z कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई थी। मुंबई पुलिस ने पिछले साल मुंकेश अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को निशाना बनाने की धमकी भरे कॉल आए थे। इस मामले में बिहार से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था।