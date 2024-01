Republic Day 2024 : पीएम मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि

Republic Day 2024 : पूरा भारतवर्ष आज शुक्रवार 26 जनवरी 2024 को 75वें गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा हुआ है। इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) समेत तमाम नेताओं को समस्त देशवाशियों को गणतंत्र दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। वहीं, पीएम मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर वीर जवान ज्योति श्रद्धांजलि अर्पित की। यहां पर उनके साथ केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे।

इससे पहले पीएम मोदी ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर लिखा, ‘देश के अपने समस्त परिवारजनों को गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद!’ रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा, ‘आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं। इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सभी भारत को एक सशक्त एवं विकसित देश के रूप में स्थापित करने के संकल्प को मज़बूत करें। जय हिन्द!’

Best wishes on special occasion of the 75th Republic Day. Jai Hind!

आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं। इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सभी भारत को एक सशक्त एवं विकसित देश के रूप में स्थापित करने के संकल्प को मज़बूत करें। जय हिन्द!

Best wishes to everyone on 75th Republic Day. Let us reaffirm our commitment towards making India a strong…

