Republic Day Parade 2025  : इंडोनेशियाई सशस्त्र बलों की टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर भव्य परेड में भाग लिया

Republic Day Parade 2025 : इंडोनेशिया ने रविवार को भारत के 76 वें गणतंत्र दिवस समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें इंडोनेशियाई राष्ट्रीय सशस्त्र बलों (Indonesian National Armed Forces) की 152 सदस्यीय टुकड़ी ने नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य परेड (Grand Parade on Duty Path) में भाग लिया। इंडोनेशियाई राष्ट्रीय सशस्त्र बलों (टीएनआई) की मार्चिंग टुकड़ी ने इंडोनेशिया की एकता और ताकत का प्रदर्शन (Indonesia’s display of unity and strength) किया, जिसमें सेना, नौसेना और वायु सेना के कर्मियों ने एक साथ सही तालमेल के साथ मार्च किया।

ऑनर गार्ड की वर्दी पहने कर्मियों ने सटीक मार्चिंग मूवमेंट (Marching Movement) किए, जो सैन्य तत्परता और राष्ट्रीय एकता को दर्शाता है। उनका प्रदर्शन राष्ट्र के आदर्श वाक्य, “भिन्नका तुंगगल इका” या “विविधता में एकता” (“Unity in Diversity”) का प्रमाण था, जो इंडोनेशिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत (Indonesia’s Rich Cultural Heritage) और राष्ट्रीय अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। टुकड़ी का सावधानीपूर्वक प्रशिक्षण उनके सटीक मार्चिंग मूवमेंट में स्पष्ट था, जो सैन्य तत्परता और राष्ट्रीय एकता को दर्शाता है।

दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र (South-east Asian nation) में ये परेड एक लंबे समय से स्थापित परंपरा है, जो देश के स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रीय सेना की वर्षगांठ जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के दौरान होती है।इंडोनेशियाई राष्ट्रीय सशस्त्र बलों ने भी अपने देश की ताकत और राष्ट्रीय पहचान का प्रदर्शन किया, जिसमें गरुड़ प्रतीक और इंडोनेशियाई ध्वज जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों को उनके स्वरूप में शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त, इंडोनेशिया की सैन्य अकादमी, “