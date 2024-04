Richard Gleeson : CSK को मिला यॉर्कर फेंकने वाला एक और घातक गेंदबाज, डेवोन कॉन्वे पूरे सीजन के लिए बाहर

Richard Gleeson replaces Devon Conway in CSK : चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के ओपनर बल्लेबाज डेवोन कॉन्वे (Devon Conway), आईपीएल 2024 से बाहर हो गए हैं। चोट की वजह से इस सीजन में कॉन्वे एक भी मैच नहीं खेल सके है। उनकी जगह टीम में इंग्लैंड के रिचर्ड ग्लीसन (Richard Gleeson) को स्क्वाड में शामिल किया गया है।

आईपीएल ने अपने बयान में कहा है कि डेवोन कॉन्वे चोट के कारण टाटा इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल 2024) से बाहर हो चुके हैं। सीएसके ने बाकी बचे मैचों के लिए रिचर्ड ग्लीसन को टीम में शामिल किया है। ग्लीसन ने 6 टी20ई में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया है और उनके नाम 9 विकेट हैं। इसके अलावा, ग्लीसन ने 90 टी20 मैचों में 101 विकेट चटकाए हैं। वह 50 लाख रुपये के बेस प्राइस पर सीएसके के साथ जुड़ेंगे।

