Rishabh Pant: इतनी फर्जी खबरें क्यों फैलाते हैं...जानिए क्यों भड़के ऋषभ पंत

Rishabh Pant: टीम इंडिया के विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत सोशल मीडिया पर चल रही एक खबर को लेकर भड़क गए। उन्होंने इसको लेकर रिप्लाई ​देते हुए कहा कि, इतनी फर्जी खबरें क्यों फैलाते हैं। थोड़ी समझदारी दिखाओ। बिना किसी वजह के इस तरह की झूठी खबरें ना फैलाओ।

दरअसल, सोशल मीडिया पर बीते कुछ दिनों से खबर चल रही थी कि ऋषभ पंत आईपीएल में आरसीबी टीम का कप्तान बनना चाहते हैं। इसको लेकर पंत ने इस सप्ताह की शुरुआत में अपने मैनेजर के माध्यम से आरसीबी से संपर्क किया था क्योंकि उन्हें वहां कप्तानी की जगह खाली होने की उम्मीद थी, लेकिन आरसीबी प्रबंधन ने उन्हें मना कर दिया। सोशल मीडिया पर इस खबर को पढ़कर ऋषभ पंत का पारा बढ़ गया और उन्होंने झूठी खबर फैलाने वाले की फटकार लगाते हुए इसे बेबुनियाद बताया।

🚨 Rishabh Pant approached RCB 🚨

– Pant approached RCB through his manager earlier this week as he foresee a captaincy vacancy there but got declined by RCB's management.

Virat doesn't want Pant in RCB due to his Political Tactics in Indian team as well as in DC.

– RCB Source pic.twitter.com/B6KY2gj4gp

— Rajiv (@Rajiv1841) September 26, 2024