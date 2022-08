Rohingya Refugees : दिल्ली में रोहिंग्या शरणार्थियों को फ्लैट देगी मोदी सरकार, RSS-VHP नाराज, गृहमंत्रालय ने दी ये सफाई

नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार क्या रोहिंग्या मुसलमानों को देश में शरण देने की तैयारी कर रही है? बता दें कि बुधवार को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस बाबत ट्वीट किया है। पुरी ने ट्वीट कर कहा है कि भारत वैसे सभी लोगों का स्वागत करते हैं जो देश में शरणार्थी की मांग करते हैं। बता दें कि बीजेपी के नेता रोहिंग्या मुसलमानों को देश से बाहर करने की मांग करते रहे हैं।

तो क्या मोदी सरकार बदल रही है नीति?

बता दें कि पुरी ने एएनआई की स्टोरी को ट्वीट करते हुए लिखा कि जो लोग भारत की रिफ्यूजी पॉलिसी के खिलाफ झूठी अफवाह फैलाने का काम करते हैं और इसे सीएए से जोड़ते हैं। उन्हें अब निराशा मिलेगी। भारत संयुक्त राष्ट्र के रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 को मानता है और रंग, धर्म और जाति के बिना जिसे भी जरूरत है उसे शरण देता है।

Those who made a career out of spreading canards on India’s refugee policy deliberately linking it to #CAA will be disappointed.

India respects & follows @UN Refugee Convention 1951 & provides refuge to all, regardless of their race, religion or creed.@MIB_India @NBirenSingh pic.twitter.com/6jyMl9dJ7Q

— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) August 17, 2022