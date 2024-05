Rubina -Abhinav Shukla: रुबीना दिलैक इस वजह से नहीं दे पा रही पति अभिनव शुक्ला को टाइम, खुद किया खुलासा

Rubina Dilaik Abhinav Shukla: टीवी इंडस्ट्री की रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) एक ऐसा एक्ट्रेस हैं. जो अपने मदरहुड जर्नी (Motherhood Journey) के बारे में खुलकर बात करने से नहीं कतराती हैं. अपनी प्रेग्नेंसी के दिनों से ही वह लगातार अपनी जर्नी से जुड़ी कई चीजों का खुलासा करती रही हैं खैर, ऐसा लगता है कि एक्ट्रेस अपने बेटियों के जन्म देने के बाद से बहुत कुछ झेल रही है, लेकिन वह अपने लाइफ के सबसे अच्छे टाइम से खुश है.

रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) ने हाल ही में खुलासा किया कि माता-पिता बनने के बाद उन्हें अभिनव शुक्ला के साथ बिताए समय की याद आती है. अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान रुबीना दिलैक ने अपने टॉक शो ‘किसी ने बताया नहीं’ को होस्ट करना शुरू कर दिया और अब, उन्होंने उसी शो का दूसरा सीजन लॉन्च (Second season of the show launched) किया है और पंखुड़ी अवस्थी (Pankhuri Awasthi) के साथ एक एपिसोड में रुबीना ने कई बातें बताई.



बातचीत में रुबीना ने स्वीकार किया कि उन्हें और अभिनव को पब्लिक जगह पर अपने रोमांस को दिखाना पसंद नहीं है, लेकिन उनका अपना स्पेशल टाइम हुआ करता था. उसी के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे मां बनने से पहले वह एक-दूसरे के साथ काफी समय बिताते थे. हालांकि अब जब उनकी बेटियां जीवा और ईधा हैं, तो वह और अभिनव बेटियों की जरूरतों को पूरा करने में बेहद बिजी हैं.

‘साथ सोना बहुत याद आता है’

रुबीना ने कहा कि अब बस हमारे बीच में ज्यादातर ऐसी बातें होती, ‘ये बच्चा पकड़ो, मैं इसको लेती हूं’, मैं अभिनव से कहती रहती हूं कि वो दिन कब वापस आएंगे. ओह, मुझे गले मिलना और साथ सोना बहुत याद आता है.’

एक्ट्रेस ने कहा कि, ‘जब मैं अपनी बेटियों के साथ हूं, तो हमें एक शेड्यूल बनाना चाहिए, रात को समय पर सोना चाहिए, इस समय नहाना चाहिए, इसी समय खाना खिलाना चाहिए. तो, अभी हमें बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है.’ रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला टीवी इंडस्ट्री के परफेक्ट कपल में से एक माने जाते हैं. इनकी जोड़ी को फैंस बेहद पसंद करते हैं.