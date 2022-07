Rupee Vs Dollar : वित्तमंत्री बोलीं-रुपया 2014 से अब तक 25 प्रतिशत टूटा,पहली बार 80.05 का लेवल पार

Rupee Vs Dollar : भारतीय करेंसी (Rupee ) मंगलवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर (US Dollar) के मुकाबले 7 पैसे गिरकर अब तक के सबसे निचले स्तर 80.05 पर आ गया है। सोमवार को रुपया 79.97 पर बंद हुआ था। अमेरिकी डॉलर (US Dollar) इस साल अब तक भारतीय रुपये (Rupee ) के मुकाबले 7.5% ऊपर है।