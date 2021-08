Viral Video : अफगान पुलिस प्रमुख को बीच सड़क पर Taliban आतंकियों ने गोलियों से किया छलनी

नई दिल्ली। अफगानिस्तान (Afghanistan) का आतंकवादी समूह तालिबान (Terrorist Group Taliban) क्रूरता की सारी हदें पार कर रहा है। तालिबान आतंकियों (Taliban Terrorists) ने अफगान पुलिस प्रमुख (Afghan Police Chief) को पहले आत्मसमर्पण कराया। इसके बाद पुलिस प्रमुख को बेरहमी से गोलियों से छलनी कर मार डाला । हत्या का यह वीडियो ट्विटर पर वायरल तेजी से है। एक अमेरिकी पत्रकार (American journalist) वज़ीर अकबर मोहम्मद (Wazir Akbar Mohmand) ने वीडियो ट्वीट करते हुए व्यंग्यात्मक टिप्पणी की है। लिखा कि यह उनकी सार्वजनिक माफी है।

ट्विटर पर वायरल हो रहे एक वीडियो में हाजी मुल्ला अचकजई (Haji Mulla Achakzai) को दिखाया गया है, जो हेरात में बगदीस प्रांत में पुलिस का नेतृत्व कर रहे थे। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, क्लिप में दिख रहे व्यक्ति की आंखों पर पट्टी बंधी है। वह गोलियां चलने से पहले घुटने टेक दिया है। गोली लगने के बाद उसका बेजान शरीर जमीन पर गिर जाता है।

I reiterate #taliban are committed mass executions & revenge killings This was Haji Mullah Police chief of Badghis. He was a kind man & patriot #afghan I witnessed 100s of similar executions in Kandahar. Thats why we fight agaisnt the oppressive and barbaric regime @Sarfaraz1201 pic.twitter.com/kEn6N5fpaY

— Wazir Akbar Mohmand (@AkbarMohmand2) August 19, 2021