Salman khurshid ने अपनी किताब में की हिन्दुत्व की तुलना आतंकी संगठन ISIS से, मामला दर्ज

नई दिल्ली: पूर्व कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद (Salman khurshid) की किताब Sunrise Over Ayodhya: Nationhood in Our Times सामने आने की वजह से वो विवादों में नजर आ रहें हैं। दरअसल, किताब में खुर्शीद ने हिन्दुत्व की तुलना आतंकी संगठन ISIS और बोको हराम से कर डाली।

दरअसल इस पेज को भाजपा के आईटी हेड अमित मालवीय (BJP IT Head Amit Malviya) ने भी ट्वीट किया है। विवेक गर्ग नाम के वकील ने सलमान खुर्शीद (salman khurshid) के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद (Salman khurshid) की पुस्तक ‘सनराइज ओवर अयोध्या’ के विमोचन के मौके पर कहा कि ‘हिंदुत्व’ शब्द का हिंदू धर्म और सनातनी परंपराओं से कोई लेनादेना नहीं है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (Rashtriya Swayamsevak Sangh) और भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि देश में हिन्दू खतरे में नहीं हैं, बल्कि ‘फूट डालो और राज करो’ की मानसिकता खतरे में है।

Congress’s Salman Khurshid in his new book writes that Hindutva is similar to the jihadist Islamist groups like ISIS and Biko Haram.

What else can we expect from someone whose party coined the term Saffron terror just to draw equivalence with Islamic jihad, to get Muslim votes? pic.twitter.com/3OikNQJ3qt

— Amit Malviya (@amitmalviya) November 10, 2021