  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. सम्राट चौधरी ने पीड़ित परिवार की फोटो शेयर की, फिर डिलीट, तेजस्वी यादव, बोले- पॉक्सो एक्ट की धज्जियां उड़ा रहे CM पर तुरंत FIR हो

सम्राट चौधरी ने पीड़ित परिवार की फोटो शेयर की, फिर डिलीट, तेजस्वी यादव, बोले- पॉक्सो एक्ट की धज्जियां उड़ा रहे CM पर तुरंत FIR हो

बिहार के जमुई में सड़क पर बदसलूकी की पीड़ित के परिवार के फोटो शेयर करने पर विवाद हो गया है। पीड़ित परिवार गुरुवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) से मिला था। सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) ने इस मुलाकात की तस्वीर एक्स हैंडल से बिना ब्लर किए शेयर कर दी। 15 मिनट बाद इसे डिलीट कर दिया गया।

By santosh singh 
Updated Date

पटना। बिहार के जमुई में सड़क पर बदसलूकी की पीड़ित के परिवार के फोटो शेयर करने पर विवाद हो गया है। पीड़ित परिवार गुरुवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) से मिला था। सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) ने इस मुलाकात की तस्वीर एक्स हैंडल से बिना ब्लर किए शेयर कर दी। 15 मिनट बाद इसे डिलीट कर दिया गया। अब बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने कार्रवाई की मांग कर दी है। राजद सांसद मीसा भारती (RJD MP Misa Bharti) ने भी इस पोस्ट पर सवाल उठाए और FIR दर्ज करने की मांग की है।

पढ़ें :- सम्राट चौधरी पर होगी FIR? पीड़िता की पहचान वाली पोस्ट पर तेजस्वी का सवाल, 120 प्रोफाइल पर पहले ही हो चुकी FIR

पीड़ित परिवार से मिले मुख्यमंत्री

पीड़ित बच्ची की मां ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलने के बाद कहा कि हमें बेटी के साथ हुई घटना का दर्द अब भी है, लेकिन कार्रवाई होने और सरकार से सुरक्षा को लेकर मिले आश्वासन से राहत मिली है। पीड़ित की मां ने बताया, 24 सितंबर की शाम हम पटना आए। यहां हमने बेटी के साथ हुए घटना को लेकर CM सम्राट चौधरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हमसे कहा कि आपकी बेटी मेरी बेटी है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए।

पीड़ित बच्ची की मां की मांग

बेटी के साथ जो हुआ, वह दोबारा किसी दूसरी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। जिस तरह से मेरी बेटी घटना के दौरान खुद को बचाने के लिए सभी आरोपियों के आगे हाथ जोड़ रही थी। अपनी जान की भीख मांग रही। सबके सामने गिड़गिड़ा रही थी, उसी तरह अपराधियों में भी कानून का डर होना चाहिए। वो भी उसी तरह से अपनी जान के लिए गिड़गिड़ाएं। आरोपियों के अंदर सरकार का खौफ होना चाहिए।

पढ़ें :- अब तेजस्वी यादव कहेंगें “देखिए ना सम्राट चौधरी ने मेरे भाई को ठोकवा दिया”...जुमई की घटना में आरोपी नंदन यादव की गिरफ्तारी पर बोले जीतन राम मांझी

CM ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर फिर किया डिलीट

पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के ऑफिशियल X हैंडल से एक पोस्ट शेयर हुआ। जिसमें लिखा कि ‘लोकसेवक आवास में जमुई की पीड़ित बच्ची और उनके परिवार से मुलाकात की। बेटी को निर्भय होकर आगे बढ़ने और परिवार को शीघ्र न्याय का भरोसा दिलाया। परिवार ने भी पुलिस की कार्रवाई पर संतोष जताया। सभी दोषियों के विरुद्ध स्पीडी ट्रायल के माध्यम से एक माह के भीतर कठोरतम सजा सुनिश्चित की जाएगी।’ इस पोस्ट के साथ बच्ची के मां और परिजनों के साथ की बिना ब्लर वाली फोटो शेयर हुई। हालांकि करीब 15 मिनट बाद इस पोस्ट को डिलिट कर दिया गया।

तेजस्वी बोले- बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौघरी ने उड़ाईं POCSO की धज्जियां

सीएम की पड़ित परिवार के साथ तस्वीर सामने आने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को घेरा। उन्होंने X पर लिखा कि ‘नासमझ, अनाड़ी, कानून विरोधी बिहार के मुख्यमंत्री ख़ुद पॉक्सो एक्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जमुई कांड की नाबालिग पीड़िता की परिजनों संग अपने सोशल मीडिया हैंडल से तस्वीर जारी कर पीड़िता की पहचान उजागर कर रहे है। POCSO एक्ट के तहत नाबालिग पीड़िता की पहचान गोपनीय रखना अनिवार्य है। पीड़िता के परिजनों के साथ तस्वीर साझा किए जाने से उसकी पहचान सार्वजनिक होने का खतरा पैदा हुआ।

मीसा भारती ने भी उठाए सवाल

पढ़ें :- IIT बॉम्बे छात्र की मौत पर विवाद, जातिगत टिप्पणी के आरोपों से गरमाया मामला

राजद सांसद मीसा भारती (RJD MP Misa Bharti) ने भी मुख्यमंत्री के साथ सामने आई तस्वीर को साझा करते हुए सवाल किया कि क्या तस्वीर में दिखाई दे रही बच्ची जमुई कांड की पीड़िता है। उन्होंने इस मामले में बिहार पुलिस से मुख्यमंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Video-लड़की के पहनावे पर ऑटो ड्राइवर ने किया कमेंट, तो बहादुर बेटी बोली- मेरे घरवालों ने बोला है ऐसी सोंच वालों को पहले चार थप्पड़ मारो फिर बात करो...

Video-लड़की के पहनावे पर ऑटो ड्राइवर ने किया कमेंट, तो बहादुर बेटी...

सम्राट चौधरी ने पीड़ित परिवार की फोटो शेयर की, फिर डिलीट, तेजस्वी यादव, बोले- पॉक्सो एक्ट की धज्जियां उड़ा रहे CM पर तुरंत FIR हो

सम्राट चौधरी ने पीड़ित परिवार की फोटो शेयर की, फिर डिलीट, तेजस्वी...

सपा-कांग्रेस में गठबंधन के बावजूद यूपी में अब खुलकर होगी वर्चस्व की जंग, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान से हो गया साफ

सपा-कांग्रेस में गठबंधन के बावजूद यूपी में अब खुलकर होगी वर्चस्व की...

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार देंगे इस्तीफा? CJP प्रमुख अभिजीत दीपके ने आंदोलन की तारीख और जगह का किया ऐलान

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार देंगे इस्तीफा? CJP प्रमुख अभिजीत दीपके ने...

Gen-Z Voter : जयराम रमेश बोले- पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने युवाओं को दिया मतदान का अधिकार, जबकि पीएम मोदी जेन जी से ये अधिकार छीनने पर तुले

Gen-Z Voter : जयराम रमेश बोले- पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने युवाओं...

Cyclone Arnab : चक्रवाती तूफान 'अर्नब' दी दस्तक ! इन 17 राज्यों में अगले 48 घंटे होगी आफत की बारिश

Cyclone Arnab : चक्रवाती तूफान 'अर्नब' दी दस्तक ! इन 17 राज्यों...