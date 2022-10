सेंटर ऑफ इस्लाम पदवी धारक सऊदी अरब ने किया ऐसा काम, भड़के दुनिया भर के मुसलमान बोले- अब कयामत दूर नहीं

नई दिल्ली। सऊदी अरब (Saudi Arabia) को दुनिया का सेंटर ऑफ इस्लाम (Center of Islam) भी कहा जाता है। वहां से हैलोवीन (Halloween ) के रंग में रंगे लोगों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। इसके सामने आते ही एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है। बता दें कि कुछ सालों पहले तक सऊदी अरब में ऐसा कुछ करना किसी बड़े गुनाह से कम नहीं था, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान (Mohammed Bin Salman) के क्राउन प्रिंस बनने के बाद से ही सऊदी अरब (Saudi Arabia) में इस्लामिक रिवाजों में मॉडर्न बदलाव की जो बात की जा रही थी, उस का सबूत इस साल का हैलोवीन है।

हालांकि, सऊदी अरब (Saudi Arabia) सरकार ने तो जोरों-शोरों से हैलोवीन (Halloween ) मनाने की अनुमति दे दी, लेकिन सभी मुस्लिम लोगों को सऊदी सरकार का यह फैसला शायद ज्यादा अच्छा नहीं लगा। यही वजह थी कि सोशल मीडिया पर लोगों में हैलोवीन (Halloween ) सेलिब्रेट करना हराम और हलाल का मुद्दा बन गया। काफी संख्या में लोगों ने इसे हराम करार दिया, यानी जो करना इस्लाम में पूरी तरह गलत है।

वहीं काफी लोगों ने बचाव भी किया और सऊदी में मनाए गए हैलोवीन को लेकर कुछ लोगों ने यह भी कहा कि सऊदी अरब सिर्फ ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। कुछ लोगों ने इसे मोहम्मद बिन सलमान के राज में सऊदी अरब में हो रहे बड़े बदलाव का संकेत भी बताया।

Astaghfirullah I am seeing a lot Muslims celebrating Halloween this year, as Muslims it's forbidden to celebrate Halloween, May Allah guide and forgive us all.. Aameen

ट्विटर पर एक यूजर ने कहा कि ‘मैंने देखा कि इस साल काफी संख्या में मुस्लिम लोग हैलोवीन (Halloween ) मना रहे हैं। एक मुस्लिम होने के नाते हैलोवीन (Halloween ) मनाने पर प्रतिबंध है, अल्लाह हम सबको माफ करे।’

Halloween celebration in Saudi Arabia. Qiyamat is so near! This is not a joke, wearing our Prophets ( صلى الله عليه وآله وسلم) favorite clothing with a Devil Mask!!!!!! #Holloween2022 pic.twitter.com/EDBvr2XUDy

वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि सऊदी अरब में अगर हैलोवीन (Halloween ) मनाया जा रहा है। तो इसका मतलब कयामत अब दूर नहीं है। यूजर ने कहा कि हमारे पैगंबर के पारंपरिक पोशाक को शैतानी मास्क के साथ पहना जा रहा है, यह कोई मजाक की चीज नहीं है।

Subhan Allah, what happened to Saudi Arabia? They’re celebrating Halloween now? as I understand it is Haram 🥺💔

एक यूजर ने कहा कि ये सऊदी अरब को क्या हो गया है ? यह लोग अब हैलोवीन (Halloween ) मना रहे हैं ? जितना मुझे समझ है, यह इस्लाम में हराम है।

@kbsalsaud what r u doing man world know what is Islam why you are going to against Islam don't start Halloween in Saudi Arabia plz Fear Allah,and be with the truthful Fear Allah,if you are true believers.🙏🏻

एक यूजर ने कहा कि यह वाकई देखना दिलचस्प है कि एक पश्चिमी त्योहार को मिडिल ईस्ट के देशों में मनाया जा रहा है।

Happy #Halloween

📸from #SaudiArabia & #Egypt

It is really interesting to see such a purely American holiday being exported to and celebrated by countries in the Middle East!

👉The United States has not withdrawn from the Middle East, yet! pic.twitter.com/hclwNvOU6H

— Dalia Ziada – داليا زيادة (@daliaziada) October 30, 2022