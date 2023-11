Screening of Sam Bahadur: गोल्डन बॉर्डर वाली ब्लैक साड़ी में रेखा लूट ली सारी लाइमलाइट, वायरल हुई तस्वीरें

Rekha looks traditional: बीते दिन मुंबई में विक्की कौशल की फिल्म सैम बहादुर (Sam Bahadur) की स्क्रीनिंग रखी गई थी. इस मौके पर दिग्गज एक्ट्रेस रेखा भी ट्रेडिशनल लुक (Rekha also looks traditional) में पहुंची थीं. एक्ट्रेस की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं.

विक्की कौशल स्टारर फिल्म सैम बहादुर की स्क्रीनिंग में बॉलीवुड की दिग्गज अदाकार रेखा भी पहुंची थीं. रेखा ने इस दौरान सितारों से सजी महफिल में सारी लाइमलाइट बटोर ली. सैम बहादुर की स्क्रीनिंग में रेखा गोल्डन बॉर्डर वाली ब्लैक कलर की कांजीवरम साड़ी पहनकर पहुंची थीं. इस साड़ी लुक में एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत लग रही थीं.

रेखा ने रेड लिप्सिटिक लगाई हुई थी और बालों का जूड़ा बनाकर उस पर गजरा लगाए अपने लुक को कंप्लीट किया था. एक्ट्रेस से नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था. रेखा ने इस दौरान रेड कार्पेट पर कैमरे के लिए जमकर पोज दिए और तस्वीरें क्लिक कराईं.

रेखा ने इस दौरान कुछ ऐसा किया कि हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है. दरअसल रेखा कैमरे के लिए पोज देते हुए अचानक पीछे की और मुड़ी और सैम बहादुर के पोस्टर के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगीं.

रेखा ने भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के प्रति अपना सम्मान जाहिर करते हुए उन्हें नमन किया था, जिनके किरदार को विक्की कौशल ने पर्दे पर निभाया है. रेखा का ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और फैंस एक्ट्रेस की जमकर तारीफ कर रहे हैं.