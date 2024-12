कांग्रेस और भाजपा सांसदों के बीच संसद में धक्कामुक्की; MP प्रताप चंद्र सारंगी चोटिल

Scuffle between Congress and BJP in Parliament: डॉ. भीमराव अंबेडकर पर गृहमंत्री अमित शाह की टिप्पणी के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। इस बीच संसद में दोनों पार्टियों के बीच धक्कामुक्की की खबरें सामने आ रही हैं। जिसमें भाजपा सांसद प्रताप चंद्र सारंगी चोटिल हो गए हैं। भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया जो उनके ऊपर गिर गया जिसके बाद वे नीचे गिर पड़े और उनके सिर में चोट लग गई।