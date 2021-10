Mumbai Airport पर पैसेंजर्स की भारी भीड़ देख बॉलीवुड एक्टर के उड़े होश, बोले- डरावना दृश्य

नई दिल्ली। मुंबई एयरपोर्ट (Mumbai Airport ) पर शुक्रवार सुबह भयावह नजारा देखने को मिला है। एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए पैसेंजर्स की भारी भीड़ देखी गई। डोमेस्टिक एयरलाइन्स इंडिगो (Domestic Airlines Indigo) ने सिक्युरिटी चेकअप के लिए अपने पैसेंजर्स से एयरपोर्ट पर जल्दी आने को कहा है।

एयरपोर्ट अथॉरिटी की मानें तो आने वाले त्योहारों के चलते इतनी भारी संख्या में भीड़ इकठ्ठा हुई। केवल मुंबई ही नहीं, बल्कि दूसरे शहरों के एयरपोर्ट्स पर भी कुछ इसी तरह के नज़ारे देखने को मिले। देश के सबसे नामी मुंबई के छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट (Chhatrapati Shivaji Airport) पर मची पैसेंजर्स की अफरा-तफरी देख लोगों के होश उड़ गए। इस अफरा -तफरी में कई लोगों की फ्लाइट भी मिस हो गई।

Mumbai Adani Airport this morning turned into a Covid Super Spreader. Scary scenes. It's a miracle I or anyone made our flights. Epic FAIL. pic.twitter.com/5ViyevBPDy

— Siddharth (@Actor_Siddharth) October 8, 2021