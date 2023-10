Sexual Exploitation Case : स्वाति मालीवाल, बोलीं- बृजभूषण डॉक्टर है जो लड़कियों का हाथ पकड़ देखता था उनकी नब्ज़

दिल्ली महिला आयोग (Delhi Women Commission) की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal)ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद (Bharatiya Janata Party MP) और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (former President of Wrestling Federation of India Brijbhushan Sharan Singh) को आड़े हाथ लिया है।