Shahnaz Gill Hot Pic: शहनाज गिल ने शेयर क बेहद हॉट तस्वीरें, फैंस हुए दीवाने

एक्ट्रेस शहनाज गिल (Shahnaz Gill) इन दिनों भूमि पेडनेकर के साथ आई फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग (Thank you for coming) को लेकर काफी लाइमलाइट बटौर रही हैं। उनका हर एक लुक सोशल मीडिया पर आते ही तेजी से वायरल होने लगता है। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने लेटेस्ट लुक्स से फैंस को दीवाना बना दिया है।