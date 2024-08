भूस्खलन प्रभावित वायनाड के दौरे को शशि थरूर ने बताया ‘यादगार’, अब सोशल मीडिया पर हो रही जमकर आलोचना

Shashi Tharoor’s visit to Wayanad: पिछले दिनों वायनाड के मेप्पाडी, मुंडक्कई टाउन और चूरलमाला में तीन बड़े भूस्खलन होने से पूरा गांव ही तबाह हो गया। शनिवार को इस त्रासदी में मरने वालों की संख्या 358 तक पहुंच गई, जबकि बचाव दल मलबे के नीचे से शव को निकालने और लापता लोगों को ढूंढने में लगे हुए हैं। इसी बीच दिग्गज नेता भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। वहीं, तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी भूस्खलन प्रभावित वायनाड दौरा किया। लेकिन वह अपने एक पोस्ट को लेकर विवादों में घिर गए हैं।

दरअसल, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अपने दौरे के समय भूस्खलन प्रभावित वायनाड में राहत कार्य का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। जिसमें उन्होंने वायनाड को ‘यादगार’ बताया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए तिरुवनंतपुरम के सांसद थरूर ने लिखा, ‘वायनाड में एक यादगार दिन की कुछ यादें।’ जिसको लेकर वह भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के साथ-साथ अन्य यूजर्स के निशाने पर आ गए। भाजपा नेता अमित मालवीय ने थरुर पर निशाना साधते हुए लिखा, ‘शशि थरूर के लिए मौतें और आपदा यादगार हैं।’

Some memories of a memorable day in Wayanad pic.twitter.com/h4XEmQo66W

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) August 3, 2024