Siddharth Shukla Death : ‘बलिका वधू’ के दोनों लीड एक्टर नहीं रहे, पहले प्रत्युषा और अब सिद्धार्थ दुनिया को कह गए अलविदा

siddharth shukla passes away, Both the lead actors of Balika Vadhu , no more, first Pratyusha , now Siddharth Shukla , goodbye to the world जब भी हम टीवी के सुपरहिट शो (TV superhit shows) 'बालिका वधू' (Balika Vadhu) की बात करते हैं। तो हम सभी के जेहन में प्रत्युषा बनर्जी (Pratyusha Banerjee) के बाद सिद्धार्थ शुक्ला (Siddharth Shukla) का चेहरा आ जाता है। टीवी अभिनेत्री प्रत्युषा बनर्जी के निधन के कुछ सालों बाद सिद्धार्थ शुक्ला (Siddharth Shukla) यूं चला जाना हर किसी को एक बड़ा सदमा दे गया है।