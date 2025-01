Sikandar Movie Video Leak : सिंकदर मूवी की शूटिंग सेट से वीडियो लीक, फुल स्वैग में नजर आए सलमान खान

मुंबई: बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान (Salman Khan) की अपकमिंग फिल्म सिंकदर (Film Sikandar) का दर्शकों को काफी बेसब्री से इंतजार है। साल 2025 की सबसे ज्यादा चर्चित फिल्मों में से एक हैं। इस फिल्म में सलमान खान (Salman Khan) के साथ रश्मिका मंदाना नजर आएंगी। इसके अलावा काजल अग्रवाल भी फिल्म में नजर आएंगी। तो वहीं सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म सिंकदर का टीजर उनके जन्मदिन के एक दिन बाद यानि 28 दिसंबर 2024 को रिलीज किया गया है। जिसको दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया है। अब सलमान खान की फिल्म सिंकदर (Sikandar Movie Salman Khan) के सेट से उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Leaked Video from the set of #Sikandar 🔥

1st leaked video of #Sikandar

seith ji ka 🥵#SalmanKhan𓃵 #SalmanKhan #armurugadoss #BiggBoss18 pic.twitter.com/hH76vKKVv3

— Sikandar 👑 (@TaufiqulT90790) January 20, 2025