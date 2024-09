Do not apply these things on your face: भूलकर भी बिना सोचे समझे न लगाएं चेहरे पर ये चीजें, हो सकती हैं स्किन प्रॉब्लम्स

Do not apply these things on your face:खूबसूरत स्किन पाने के लिए महिलाएं अक्सर चेहरे पर उन चीजों का इस्तेमाल करने लगती है जिससे उनकी स्किन में उलटे परिणाम दिखने लगते है मतलब स्किन के लिए नुकसानदायक हो सकता है। आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें चेहरे पर लगाने से बचना चाहिए।

आपने सुना होगा टमाटर का रस चेहरे पर लगाने से निखार आता है। टमाटर के रस में ब्लीचिंग एजेंट स्किन को साफ करके फ्रेश लुक देने में हेल्प करता है। पर क्या आप जानती है टमाटर के रस को सीधा चेहरे पर लगाने से इसमें मौजूद एसिड स्किन का पीएच बिगाड़ सकती है। जिसकी वजह से आपकी स्किन ड्राई और जलन हो सकती है।

कई लड़कियां स्क्रब करने के लिए चीनी का इस्तेमाल करती है। चीनी से चेहरे पर स्क्रब करने से स्किन को डैमेज कर सकती है साथ ही सेंसिटिव कर सकती है।इसलिए इसके इस्तेमाल से बचें।

चेहरे के दाग धब्बों से छुटकारा पाने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल स्क्रब की तरह करने लगते है। ऐसा करने से बचें। क्योंकि इससे स्किन का नेचुरल ऑयल खत्म होने लगता है और स्किन को ड्राई और डैमेज कर सकता है।

आजकल कई लोगो चेहरे पर मुहांसे होने पर टूथपेस्ट लगा लेते है। ऐसा करने से स्किन में जलन और सूजन हो सकती है। टूथपेस्ट में मौजूद केमिकल स्किन का नेचुरल ऑयल खत्म करके मुहांसो की समस्या से राहत देने की जगह मुश्किल बढ़ा सकते हैं। नींबू एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है। इसका इस्तेमाल स्किन में सीधा करने से पीएच लेवल को बिगाड़ सकता है। कई समस्याएं हो सकती है।