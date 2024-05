स्लोवाकिया के पीएम पर हुए जानलेवा हमले की खबर पर पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा-गहरे सदमे में हूं

नई दिल्ली। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको (Slovakia’s PM Robert Fico) पर हुए जानलेवा हमले की खबर पर पीएम मोदी (PM Modi) ने गुरुवार को एक्स पोस्ट पर लिखकर दुख जताया है। इसे हमले के कायरतापूर्ण बताते हुए इसकी निंदा की है। बुधवार को एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको (Slovakia’s PM Robert Fico) को कई गोलियां मारी गईं, जिसने इस छोटे से देश को झकझोरकर रख दिया और पूरे यूरोप में इसकी गूंज सुनाई दी।

प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा ‘स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको (Slovakia’s PM Robert Fico) पर हुई गोलीबारी की खबर से गहरा सदमा पहुंचा। लिखा कि मैं इस कायरतापूर्ण कृत्य की निंदा करता हूं और पीएम फिको के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इस मुश्किल समय में भारत स्लोवाकिया के लोगों के साथ खड़ा है।

Deeply shocked at the news of the shooting at Slovakia’s Prime Minister, H.E. Mr. Robert Fico. I strongly condemn this cowardly and dastardly act and wish PM Fico a speedy recovery. India stands in solidarity with the people of the Slovak Republic.

