मथुरा। संत प्रेमानंद महराज के लिए बांके बिहारी मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की गई। प्रेमानंद महराज जी की सुबह की पदयात्रा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। वृंदावन के प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु संत प्रेमानंद महाराज के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना के लिए मंगलवार को श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की गई।

इस अवसर पर मंदिर के पदाधिकारी, संत के शिष्य और भक्तगण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मंदिर में देसी घी का बड़ा दीपक जलाकर भजन-कीर्तन किया गया। ठाकुर जी के समक्ष सभी ने प्रेमानंद महाराज के उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना की। इस बीच उनकी सुबह की पदयात्रा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है।

श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में प्रेमानंद महाराज के शिष्य महा माधुरी दास, नवल नागरी दास सहित लगभग 30 शिष्यों ने पूजा-अर्चना की। ठाकुर जी का देहरी पूजन गर्भगृह पर किया गया और राधा नाम का कीर्तन किया गया। पिछले कुछ दिनों से प्रेमानंद महाराज की तबीयत खराब चल रही है और उनका इलाज जारी है। रविवार को प्रेमानंद महाराज ने अपने आश्रम से करीब 100 मीटर की पदयात्रा निकाली थी, जहां हजारों भक्त सड़क के दोनों ओर खड़े होकर उनकी एक झलक को आतुर दिखे थे।