National Sports Awards 2024 : मनु भाकर-गुकेश समेत चार खिलाड़ियों को मिलेगा खेल रत्न, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का एलान

नई दिल्ली। पेरिस ओलंपिक (Paris Olympics) में दो पदक जीतने वाली भारत की महिला निशानेबाज मनु भाकर (Manu Bhaker) और विश्व शतरंज चैंपियनशिप के विजेता भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश (World Chess Championship winner Indian Grandmaster D Gukesh) सहित चार खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार (Khel Ratna Awards) से सम्मानित किया जाएगा। खेल मंत्रालय (Sports Ministry) के तरफ से राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 (National Sports Awards 2024) का एलान गुरुवार को कर दिया गया है। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) 17 जनवरी को राष्ट्रपति भवन (Rashtrapati Bhavan) में विजेताओं को सम्मानित करेंगी।

The Ministry of Youth Affairs & Sports announced the National Sports Awards 2024 today. The recipients will be honored by the President of India at a special ceremony at Rashtrapati Bhavan on Friday, 17th January 2025, at 11 AM pic.twitter.com/swfD1IP6AO

— santosh singh (@SantoshGaharwar) January 2, 2025