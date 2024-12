Sri Lankan President Anura Kumara Dissanayake : श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायका तीन दिवसीय भारत दौरे पर, PM मोदी, राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात करेंगे

Sri Lankan President Anura Kumara Dissanayake : श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायका सितंबर में शीर्ष पद संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर रविवार को तीन दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे। अपनी यात्रा के पहले दिन, दिसानायके ने भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर (Foreign Minister S. Jaishankar) और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल के साथ “सार्थक” चर्चा की, जिससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक जुड़ाव (Important diplomatic engagement) की शुरुआत होने की उम्मीद है। दिल्ली हवाई अड्डे पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन (Union Minister of State for Information and Broadcasting L Murugan) ने दिसानायका का स्वागत किया।

श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापक मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं। इन चर्चाओं में आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षा तथा क्षेत्रीय स्थिरता जैसे प्रमुख मुद्दों पर गहन सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है।

During my official visit to India, I had the privilege of engaging in productive discussions with Finance Minister @nsitharaman, External Affairs Minister @DrSJaishankar, and National Security Advisor Shri Ajit Doval. Our conversations focused on strengthening Indo-Sri Lanka… pic.twitter.com/A5mkZ4TS1D

— Anura Kumara Dissanayake (@anuradisanayake) December 15, 2024