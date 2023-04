Maybelline की ब्रांड एंबेसडर बनी सुहाना, तो खुशी से झूमें पापा किंग खान शेयर की VIDEO

Suhana became the brand ambassador of Maybelline: सुपरस्टार शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की लाडली सुहाना खान (suhana khan) इन दिनों खास वजह को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। सुहाना हाल ही में फेमस ब्यूटी ब्रांड Maybelline की ब्रैंड एम्बेसडर (brand ambassador) बन गई हैं। बेटी की इस उपलब्धि पर शाहरुख खान खुशी से झूम उठे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर सुहाना की जमकर तारीफ की है।

शाहरुख खान (Shahrukh Khan) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर Maybelline के लॉन्च इवेंट से सुहाना का एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में सुहाना ब्रांड एम्बेसडर (Suhana Brand Ambassador) के तौर पर स्टेज पर माइक लिए स्पीच दे रही हैं और रेड कलर के को-ऑर्ड सेट में बेहद ग्लैमरस लग रही हैं।

शाहरुख खान ने शेयर किया वीडियो

इस वीडियो को पोस्ट करते हुए उन्होंने बेटी की जमकर तारीफ की और कैप्शन में लिखा, ‘Maybelline के लिए बधाई बेटा. अच्छा पहनावा…बहुत अच्छा बोला… वेल डन। तुम्हारी अच्छी परवरिश का मैं थोड़ा सा क्रेडिट लेना चाहूंगा। लव यू माय लिटिल लेडी इन रेड।’



फैंस किंग खान के इस पोस्ट को खूब लाइक कर रहे हैं और कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। काम की बात करें तो शाहरुख खान को हाल ही में फिल्म पठान में देखा गया था, जिसने देश और विदेश में धांसू कमाई की। अब एक्टर जल्द ही फिल्म डंकी में नजर आएंगे, जिसका फर्स्ट पोस्टर भी आउट हो चुका है।