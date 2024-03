Vote for Note Case Verdict : PM नरेंद्र मोदी का आया पहला रिएक्शन, लिखा- स्वागतम! ...

नई दिल्ली। वोट फॉर नोट केस (Vote for Note Case) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के बड़े फैसले के बाद सोमवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का पहला रिएक्शन आया है। उन्होंने एक्स पोस्ट के जरिए इस निर्णय का स्वागत किया है। पीएम मोदी (PM Modi) ने लिखा- स्वागतम! उन्होंने कहा​ कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की ओर से यह बड़ा फैसला है जो कि साफ-सुथरी राजनीति को सुनिश्चित करने के साथ समूची व्यवस्था में लोगों के विश्वास को और गहरा करेगा।

SWAGATAM!

A great judgment by the Hon’ble Supreme Court which will ensure clean politics and deepen people’s faith in the system.https://t.co/GqfP3PMxqz

— Narendra Modi (@narendramodi) March 4, 2024