कांग्रेस ने दागा पीएम मोदी से सवाल- Paytm ने BJP और PM Cares Fund में कितना चंदा दिया, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आक्षेप पर ED क्यूं खामोश?

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट बैंक (Paytm Payment Bank) पर 29 फरवरी 2024 के बाद काम करने पर रोक लगा दी है। अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत (Supriya Shrinet) ने कहा कि ‘रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट बैंक (Paytm Payment Bank) को प्रतिबंधित कर दिया है और 29 फरवरी के बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। रिजर्व बैंक (RBI) ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साल 2017 से अनियमिताएं हो रहीं थी। जब आरबीआई (RBI) ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के आरोप लगाए हैं तो फिर ED इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए है?

LIVE: Press briefing by Ms @SupriyaShrinate at Vijay Chowk, New Delhi. https://t.co/U2iMbSvyi2

— Congress (@INCIndia) February 5, 2024