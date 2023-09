18वें G20 सम्मेलन में सतत, समावेशी और संतुलित विकास पर होगी चर्चा : पीएम मोदी

नई दिल्ली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) आगामी नौ सितंबर को विदेशी मेहमानों के लिए डिनर की मेजबानी करेंगी। इसके अगले दिन 10 सितंबर को वैश्विक नेता राजघाट पर गांधीजी को श्रद्धांजलि देंगे। उसी दिन G20 सम्मेलन (G20 Summit) के समापन कार्यक्रम में सतत व समान ‘वन फ्यूचर’ को लेकर सामूहिक विजन को साझा किया जाएगा।

During the G20 Summit, I will be chairing Sessions on ‘One Earth’, ‘One Family’ and ‘One Future’, covering a range of issues of prime concern to the world community. These include furthering strong, sustainable, inclusive and balanced growth.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने कहा कि भारत दिल्ली के भारत मंडपम में नौ और 10 सितंबर को 18वें G20 सम्मेलन की मेजबानी करने को लेकर उत्साहित है। भारत पहली बार G20 समिट (G20 Summit) की मेजबानी कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं अगले दो दिनों में वैश्विक नेताओं के साथ सकारात्मक बातचीत को लेकर आश्वस्त हूं। उन्होंने कहा कि मैं कई वैश्विक नेताओं और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक करूंगा ताकि इस सहयोग और मित्रता को और गहरा किया जा सके।

India is delighted to host the 18th G20 Summit on 09-10 September 2023 at New Delhi’s iconic Bharat Mandapam. This is the first ever G20 Summit being hosted by India. I look forward to productive discussions with world leaders over the next two days.

