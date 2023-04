स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) उ.प्र. को ‘स्वच्छ विरासत अभियान’ के लिए मिला प्रतिष्ठित हडको अवार्ड

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) की प्रेरणा से एवं नगर विकास मंत्री ए0के0 शर्मा (Urban Development Minister AK Sharma) के कुशल मार्गदर्शन में स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) उत्तर प्रदेश ने स्वच्छता के क्षेत्र में मंगलवार को एक बड़ी कामयाबी दर्ज की। स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) उत्तर प्रदेश को देश के प्रतिष्ठित हडको अवार्ड (2022-2023) से सम्मानित किया गया। यह राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार भारत सरकार के उपक्रम हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रदान किया गया।

सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार मनोज जोशी द्वारा राज्य मिशन निदेशक उत्तर प्रदेश नेहा शर्मा को उपक्रम हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको) के 53वें स्थापना दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान यह पुरस्कार दिया गया। स्वच्छता के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस टू इम्प्रूव द लिविंग एन्यवारमेंट (Best Practices to improve the living environment) 2022-23 श्रेणी में यह सम्मान दिया गया। पुरस्कार के तहत एक लाख रुपये की धनराशि भी दी गई।

बता दें, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) उत्तर प्रदेश की ओर से बीते 14 से 24 जनवरी के बीच इस अभियान का संचालन किया गया था। इसमें, प्रदेश के 75 पर्यटक स्थलों और ऐतिहासिक स्मारकों को शामिल किया गया। इन स्थलों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाए गए। नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो, साइट के अंदर प्लॉग रन जैसी गतिविधियों के माध्यम से घाट, तालाब, बाजार समेत अन्य वाणिज्यिक क्षेत्र की साफ-सफाई में आम जनमानस को शामिल किया गया। 10 दिन के इस सफल अभियान का समापन 24 जनवरी को यूपी स्थापना दिवस के दिन गौपूजा के साथ किया गया। प्रदेश भर में 11 लाख से ज्यादा लोगों ने इस अभियान को सफल बनाने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की।

देश भर से आए थे पुरस्कार के दावेदार

भारत सरकार के उपक्रम हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रतिष्ठित हडको अवार्ड 2022-23 के लिए देश भर से इन्ट्री प्राप्त की गई थी। इसमें, स्थानीय निकाय निदेशालय की ओर से भी इन्ट्री भेजी गई। कई चरणों के परीक्षण के बाद जूरी मंडल ने ‘स्वच्छ विरासत’ अभियान को फील्ड विजिट के लिए चुना। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय की एक टीम ने बीते 03 अप्रैल को लखनऊ के इमामबाड़ा, रेसीडेंसी समेत कई ऐतिहासिक स्थलों का निरीक्षण भी किया था। कई चरणों के परीक्षण के बाद ही ‘स्वच्छ विरासत’ अभियान को प्रतिष्ठित हडको अवार्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस टू इम्प्रूव द लिविंग एन्यवारमेंट (Best Practices to improve the living environment) 2022-23 में पुरस्कार के लिए चुना गया है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको) के 53वें स्थापना दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में यह पुरस्कार दिया गया।