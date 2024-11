Swiggy National Stock Exchange Listing : स्विगी की लिस्टिंग पर ज़ोमैटो ने तस्वीर शेयर कर दिखाई यारी, स्विगी ने जय-वीरू की जोड़ी बातायी

Swiggy National Stock Exchange Listing : जोमैटो और स्विगी ज़मीन पर भले ही प्रतिद्वंद्वी हों, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी नोकझोंक हमेशा यूज़र को हैरत में डाल देती है। एक आश्चर्यजनक सौहार्दपूर्ण संकेत में, ज़ोमाटो ने अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी स्विगी को सफल आईपीओ डेब्यू के लिए बधाई दी, और शेयर बाजार में नवीनतम प्रवेश करने वाले को सार्वजनिक रूप से बधाई दी।

स्विगी की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होने के बाद ज़ोमैटो ने बुधवार को X पर एक तस्वीर शेयर कर कहा, “यू ऐंड आय इन दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड।” इस पोस्ट पर स्विगी ने लिखा, “जय और वीरू की जोड़ी।” गौरतलब है कि स्विगी का शेयर आज एनएसई पर 7.7% प्रीमियम के साथ ₹420 के भाव पर लिस्ट हुआ है।

You and I… In this beautiful world ❤️ @Swiggy pic.twitter.com/sAFzd8z07E

— zomato (@zomato) November 13, 2024