सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद का विमान क्रैश? अचानक रडार से गायब हुआ था प्लेन

Syria President Bashar Al-Assad Plane Crash: सीरिया में जारी राजनीतिक संकट के बीच रविवार को बड़ी खबर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद (Syrian President Bashar al-Assad) का विमान क्रैश (Plane Crashed) हो गया है। कहा जा रहा है कि उनका विमान आसमान में 500 मीटर ऊपर क्रैश हुआ, जिसका मलबा भी बरामद हो गया। क्रैश होने से पहले विमान रडार से गायब हो गया था।

Did Bashar al-Assad's Plane Crash?

Sudden Disappearance and Altitude Change Suggests It Was Shot Down!!

Unconfirmed information is being circulated about the sudden descent of the plane that was reportedly carrying Assad after it disappeared from radar and dropped suddenly from… pic.twitter.com/fpFQxQaq0K

— khaled mahmoued (@khaledmahmoued1) December 8, 2024