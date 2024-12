डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, सीरिया छोड़कर भागे राष्ट्रपति बशर अल-असद , रूस ने वापस खींचा समर्थन

नई दिल्ली। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने सीरिया (Syria) को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद (Syrian President Bashar al-Assad) अब अपने देश से भाग चुके हैं। उनके अनुसार, असद को अब रूस का समर्थन नहीं मिल रहा है, क्योंकि रूस, जो पहले असद का प्रमुख रक्षक था, अब अपनी प्राथमिकताओं में बदलाव कर चुका है। ट्रंप ने कहा कि रूस जो वर्तमान में यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है। रूस ने सीरिया में अपनी रुचि खो दी है।

BREAKING 🚨 TRUMP STATEMENT ON SYRIA: "Assad is gone. He has fled his country. His protector, Russia, Russia, Russia, led by Vladimir Putin, was not interested in protecting him any longer." pic.twitter.com/FA884kk3hD

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 8, 2024