US Tariffs List: राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर लगाया 27 प्रतिशत टैरिफ, किस देश पर कितना टैरिफ, देखें- पूरी लिस्ट

US Reciprocal Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार अपने कारोबारी साझेदार देशों को तगड़ा शॉक दिया है। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप एक चार्ट के साथ नजर आए। इसके साथ उन्होंने किस देश पर कितना टैरिफ लगाया गया है, इसका ऐलान कर दिया है। जिसके बाद दुनिया भर के शेयर मार्केटों में भू-चाल आ गया है। ट्रंप के इस कदम के बाद टैरिफ वॉर शुरू हो सकती है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका उदार रुख अपना रहा है और अमेरिकी सामानों पर ये देश जितना टैरिफ लगाते हैं, उसका आधा ही उन देशों के सामानों पर टैरिफ लगाया जा रहा है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था जो देश अमेरिकी सामानों पर जितना टैरिफ लगा रहा है, उस पर 2 अप्रैल से उतना ही टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने जो चार्ट दिखाया है, उसके अनुसार, अमेरिकी सामानों पर भारत 52 फीसदी टैरिफ लगा रहा है।

PHOTO | List of countries, territories and respective reciprocal tariff announced by US President Donald Trump.#reciprocaltariffs

(Source: White House) pic.twitter.com/vOIFbiQ7m7

April 3, 2025