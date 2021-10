T20 World Cup 2021: भारत के ड्रेसिंग रुम में लौटा ये नायाब हीरा, देखें कैसा रहा टीम के खिलाड़ियों के साथ पहला दिन

T20 World Cup 2021: इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को चैंपियन बनाने के बाद महेंद्र सिंह धोनी अब अपने अगले लक्ष्य के लिए तैयार हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट से सन्यास लेने के बाद महेंद्र सिंह धोनी टी 20 विश्व कप में भारतीय टीम के साथ मेंटॉर (Mentor) के तौर पर जुड़े हैं। या यूं कहे कि एकबार फिर माही की टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में वापसी हुई है। बीसीसीआई ने अपने ट्विटर (Twitter) हैंडल पर धोनी की तस्वीरें शेयर की है, जिसमें वह मैदान पर काफी कुल अंदाज में नजर आ रहे हैं।

बीसीसीआई द्वारा शेयर की गई दो फोटो में माही बिना बल्ले के ही शॉट (Shot) खेलने की प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। धोनी के साथ फोटो में हेड कोच रवि शास्त्री, बैटिंग कोच विक्रम राठौर, बॉलिंग कोच भरत अरुण भी दिखाई दे रहे हैं। धोनी के चतुर दिमाग और खेल की बेहतरीन समझ को देखते हुए सिलेक्टर्स (Selector) ने उनको टीम के साथ बतौर मेंटोर रखने का फैसला लिया था।

Extending a very warm welcome to the KING 👑@msdhoni is back with #TeamIndia and in a new role!💪 pic.twitter.com/Ew5PylMdRy

— BCCI (@BCCI) October 17, 2021