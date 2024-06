T20 World Cup 2024: राष्ट्रपति मुर्मू, PM मोदी समेत तमाम नेताओं ने टीम इंडिया को दी जीत की बधाई

T20 World Cup 2024: बारबाडोस में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में टीम इंडिया (Team India) की जीत के बाद भारतीय फैंस जश्न में डूबे नजर आए। भारत के अलग-अलग शहरों में देर रात लोग टी20 वर्ल्ड कप की जीत का जश्न मानते नजर आए। वहीं, टीम इंडिया की जीत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेताओं ने बधाई दी।

टीम इंडिया (Team India) की जीत के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, ‘टी20 विश्व कप जीतने के लिए टीम इंडिया को मेरी हार्दिक बधाई। कभी न हार मानने की भावना के साथ, टीम ने कठिन परिस्थितियों का सामना किया और पूरे टूर्नामेंट में उत्कृष्ट कौशल का प्रदर्शन किया। फाइनल मैच में यह असाधारण जीत थी। शाबाश, टीम इंडिया! तुम पर हमें नाज है!’

My heartiest congratulations to Team India for winning the T20 World Cup. With the never-say-die spirit, the team sailed through difficult situations and demonstrated outstanding skills throughout the tournament. It was an extraordinary victory in the final match. Well done, Team… — President of India (@rashtrapatibhvn) June 29, 2024

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने एक्स पोस्ट से एक वीडियो जारी कर टीम इंडिया को जीत की बधाई दी। वीडियो के माध्यम से पीएम मोदी ने कहा, ‘इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत-बहुत बधाई। आज 140 करोड़ देशवासी आपके शानदार प्रदर्शन को लेकर गर्व महसूस कर रहे हैं. खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन देश के गांव, गली महल्लों में आपने सबका दिल जीत लिया है।’

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने लिखा, ‘विश्व कप की शानदार जीत और पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के लिए टीम इंडिया को बधाई! सूर्या, क्या शानदार कैच है! रोहित, यह जीत आपके नेतृत्व का प्रमाण है। राहुल, मैं जानता हूं कि टीम इंडिया को आपके मार्गदर्शन की कमी खलेगी। नीले रंग में शानदार पुरुषों ने हमारे देश को गौरवान्वित किया है।’

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने भी टीम इंडिया को बधाई दी। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, ‘रोमांचक फाइनल में टीम इंडिया ने 17 साल बाद टी20 वर्ल्ड कप जीता! नीले रंग के जर्सी में पुरुषों को उनकी प्रतिभा और समर्पण के प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए बहुत-बहुत बधाई। मैच में विराट कोहली, अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह चमके। इस अविश्वसनीय जीत पर हर भारतीय को गर्व है। आपकी उपलब्धियों का हमेशा जश्न मनाया जाएगा और उन्हें संजोया जाएगा। हम भविष्य के मैचों में आपका समर्थन और उत्साहवर्धन जारी रखने के लिए तत्पर हैं!’