T20 World Cup 2024: आईसीसी टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई कर युगांडा क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास, 20वीं टीम का नाम हुआ तय

नई दिल्ली। युगांडा क्रिकेट टीम (Uganda Cricket Team)ने गुरुवार को अफ्रीका रीजन क्वालीफायर में रवांडा को हराकर ये ऐतिहासिक जीत हासिल की। इसके साथ ही युगांडा ने टी-20 विश्व कप 2024 (T20 World Cup 2024) के क्वालीफाई करते हुए 20वीं टीम (20th Team) बन गई है। युगांडा ने इस जीत के साथ ही जिम्बाब्वे के टी-20 विश्व कप 2024 में जगह बनाने के अरमानों पर पानी फिर गया है। जिम्बाब्वे टूर्नामेंट से बाहर हो गया। अफ्रीका रीजन क्वालीफायर के जरिए युगांडा से पहले नामीबिया ने टी-20 विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया था।

टी-20 विश्व कप 2024 (T20 World Cup 2024) में हिस्सा लेने वाली 20 टीमों तय हो चुकी है, जिसमें वेस्टइंडीज, यूएसए, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, भारत, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और नीदरलैंड्स को डायरेक्ट एंट्री मिली थी, जबकि 8 टीमों का फैसला रीजनल क्वालिफायर्स के जरिए से हुआ। आयरलैंड, स्कॉटलैंड, पापुआ न्यू गिनी, कनाडा, नेपाल, ओमान, नामीबिया और युगांडा ने क्वालिफायर्स के जरिए टी-20 विश्व कप 2024 का टिकट कटाया।

🚨 Uganda create history 🚨

They have qualified for the #T20WorldCup 2024 and will become only the fifth African nation to feature in the tournament 🔥

📸: @CricketUganda

Details 👉 https://t.co/TgLrh9MBxw pic.twitter.com/yxMyyTMd4K

— ICC (@ICC) November 30, 2023