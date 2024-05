T20 World Cup Jersey Ban: आईसीसी का इस टीम पर चला हंटर; बैन की टी20 वर्ल्ड कप की जर्सी

T20 World Cup Jersey Ban: टी20 वर्ल्ड कप 2024 (T20 World Cup 2024) के आगाज से कुछ दिन पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने एक बड़ा एक्शन लिया है। आईसीसी ने टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही एक टीम की जर्सी को बैन कर दिया है। जिसके बाद टीम को आनन-फानन में नई जर्सी लॉन्च करनी पड़ी है।

दरअसल, टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए युगांडा के क्रिकेट बोर्ड (Uganda Cricket Board) ने अपनी टीम की जर्सी लॉन्च की थी, लेकिन जर्सी में कंधे के पास एक पक्षी के पंख बने हुए थे। जिसकी वजह से स्पॉनसर लोगो (Sponsor Logo) सही तरीके से नजर नहीं आ रहा था। इस पर आईसीसी ने एक्शन लेते हुए युगांडा की जर्सी को बैन कर दिया। हालांकि, टीम ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए नई जर्सी लॉन्च कर दी है।

Uganda are ready for the #T20WorldCup 🇺🇬💥 pic.twitter.com/hPMlLDrgxP

— T20 World Cup (@T20WorldCup) May 29, 2024